LDC : De gros derbys dès la phase de groupes

La Confédération africaine de football a effectué mardi le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions saison 2021-2022. Et les affiches de ces rencontres qui débuteront après la CAN 2021 s'annoncent très intéressantes. Dans le groupe A, le double tenant du titre Al-Ahly retrouve une vieille connaissance, les Mamelodi Sundowns. Avec eux, les deux géants soudanais d'Al-Hilal et Al-Merreikh.

Le groupe B regroupe le Raja Athletic Club, les Guinéens du Horoya, l'Entente sportive de Sétif et les Sud-Africains d'Amazulu, dont ce sera la première participation aux phases de groupes. "Clasico" tunisien dans le groupe C avec l'Espérance Sportive et l'Etoiel du Sahel. Le CR Belouizdad et les Botswanais de Jwaneng Galaxy complètent le groupe. Enfin, le groupe D réserve des retrouvailles entre le WAC Casablanca et le Zamalek, ainsi qu'un nouveau derby entre Petro Atletico et Sagrada Esperança, deux clubs d'Angola.

La composition des groupes :

Groupe A : Al-Ahly (EGY), Mamelodi Sundowns (AFS), Al-Hilal (SOU), Al-Merreikh (SOU).

Groupe B : Raja Casablanca (MAR), Horoya (GUI), ES Sétif (ALG), Amazulu (AFS).

Groupe C : Espérance Tunis (TUN), Etoile Sportive du Sahel (TUN), CR Belouizdad (ALG), Jwaneng Galaxy (BOT).

Groupe D : Wydad Casablanca (MAR), Zamalek (EGY), Petro Atletico (AGO), Sagrada Esperanca (AGO).