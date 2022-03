LDC : Classico tunisien épisode 2, derby à Khartoum, le programme de la 4e journée

March 11, 2022 11:40 Retrouvez le programme de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, avec ce vendredi un derby à Omdurman entre Al-Hilal et Al-Merreikh et ce samedi la seconde manche du classico tunisien entre l'Etoile du Sahel et l'Espérance de Tunis.