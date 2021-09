LDC-CDC : Résultats des tours préliminaires aller

Résultats du tour préliminaire aller de la Ligue des Champions :





Résultats du tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération :

US Ben Guerdane (TUN) – AS Police (NIG) : 3-1



AS FAR Rabat (MAR) – Buffles FC (BEN) : 3-1



Diambars FC (SEN)* – Wakriya AC (GUI) : 3-0 (Diambars qualifié sur un seul match à cause de la situation sécuritaire en Guinée)



AS Ashanti Golden Boys (GUI) – Bayelsa United (NGA) (En raison de la situation sécuritaire en Guinée, la qualification se jouera sur un seul match, le 19 septembre au Ghana)



ASCK (TOG) – ASAC Concorde (MRT) : 3-0



Azam FC (TAN) – Horseed SC (DJI) : 3-1



URA FC (OUG) – Ethiopian Coffee SC (ETH) : 2-1



Atlabara FC Juba (SSD) – Al-Ahly Merowa (SOU) : 0-2



Futuro Kings CF (GEQ) – Marumo Gallants FC (AFS) : 2-1



AS Mangasport (GAB) – Orapa United (BOT) : 0-0



Bumamuru FC (BUR) – Diables noirs (CGO) : 0-0



Red Arrows FC (ZAM) – Young Buffaloes (ESW) : 2-1



Olympique de Missiri-Sima (COM) – AS Kigali (RWA) : 1-2



Binga FC (MLI) – MC Breweries (LIB) : 3-0



ASFA Yennega (BFA) – FC San Pédro (CIV) : 0-0



FC Dikhil (DJI) – Biashara United Mara (TAN) : 0-1



Hay Alwady Nyala (SOU) – Al-Ahli Tripoli (LBY) (Reporté)



CFFA (MAD) – Kabwe Warriors FC (ZAM) : 0-0



Mafunzo SC (ZAN) – Interclube (AGO) : 0-1

Les manches retour se disputeront le week-end prochain.