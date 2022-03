LDC : Al-Ahly se replace

Le tenant se reprend. Al-Ahly s'est imposé à domicile face aux Soudanais d'Al-Merreikh (3-2), samedi en match en retard de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les hôtes ouvraient la marque dès l'entame par l'intermédiaire de leur attaquant Mohamed Sherif, bien lancé en profondeur (2e). Ce même fer de lance doublait la mise après la demi-heure en concluant un joli travail collectif (34e). Ces deux buts d'avance n'allait pas suffire aux hommes de Pitso Mosimane à s'assurer un match tranquille : Tony Edjomariegwe concluait un contre soudanais et annulait le break (43e), puis Elsamani SaadEldine trompait El Shennawy et rétablissait l'égalité (69e). Force restait finalement aux Egyptiens : sur une offensive côté droit, Afsha suivait le ballon et pressait Mustapha Karshoum qui poussait le ballon dans ses propres filets. Ce troisième but permettait aux coéquipiers d'Aliou Dieng de gérer la suite de la rencontre malgré une énième tentative de Bakhit.

Avec quatre points au compteur, Al-Ahly remonte à la deuxième place du groupe A, trois longueurs derrière les Mamelodi Sundowns, son adversaire lors de la quatrième journée, prévue le week-end prochain. Une revanche en perspective, puisque les Sud-Africains étaient venus gagner au Caire.

Classement : 1. Mamelodi Sundowns, 7 pts. 2. Al-Ahly, Al-Merreikh, 4 pts. 4. Al-Hilal, 1 pt.