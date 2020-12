LDC : Al-Ahly et Mazembe commencent par une victoire, le Wydad battu au Mali

Suite et fin des 16emes de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi. Al-Ahly et le TP Mazembe l'ont emporté en déplacement, respectivement au Niger et au Gabon, tandis que l'Espérance faisait match nul avec les Libyens du Ahly Benghazi. Le seul "gros" à avoir raté ses débuts est le Wydad Casablanca, battu à Bamako par le Stade Malien.

Résultats des 16emes de finale aller (joués mardi et mercredi) :

Young Buffaloes (ESW) - AS Vita Club (RDC) : 2-2



Jwaneng Galaxy (BOT) - Mamelodi Sundowns (AFS) : 0-2



Teungueth FC (SEN) - Raja Casablanca (MAR) : 0-0

Al-Merreikh (SOU) - Enyimba (NGA) : 3-0



Nkana FC (ZAM) - Petro Atlético (AGO) : 1-1



FC Platinum (ZIM) - Simba (TAN) : 1-0



AS SONIDEP (NIG) - Al-Ahly (EGY) : 0-1

Bouenguidi (GAB) - TP Mazembe (RDC) : 1-2



#BouenguidiTPM FIN DU MATCH A LIBREVILLE : Bouenguidi Sports 1, Tout Puissant Mazembe 2 pic.twitter.com/Fto2YxZLqd

— TP Mazembe (@TPMazembe) December 23, 2020

Asante Kotoko (GHA) - Al-Hilal (SOU) : 0-1



Ahly Benghazi (LBY) - Espérance Tunis (TUN) : 0-0



Kaizer Chiefs (AFS) - Primeiro de Agosto (AGO) : 0-0



Racing d'Abidjan (CIV) - Horoya (GUI) : 1-1



Stade Malien (MLI) - Wydad Casablanca (MAR) : 1-0

La rencontre entre le CR Belouizdad (ALG) et Gor Mahia (KEN) ne s'est pas jouée, les Kényans n'ayant pu se rendre à Alger dans les temps.