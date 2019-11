LdC (Afrique) : Qui pour succéder à l’Espérance de Tunis ?

Les favoris

L’Espérance Sportive de Tunis va-t-elle entrer dans l’histoire du football africain en signant la passe de trois ? Tel sera l’objectif du club de Bab Souika, double tenant du titre. Vainqueurs de la compétition en 2018 et en 2019, les hommes de Mouine Châabani vont tout faire pour devenir la première équipe du continent à remporter la Ligue des Champions trois fois de suite. Et il y a des raisons d’y croire. En plus d’une expérience importante et d’un effectif de qualité, le champion de Tunisie a réussi sa campagne de recrutement avec notamment les arrivées de Chetti, Bedrane, Benguit ou encore Bonsu. Du renfort qui ne sera pas de trop après les départs de joueurs cadres à l’instar de Belaili, Ben Mohamed, Chaalali ou encore Kom.

L’autre grand favori de la compétition n’est autre qu’Al Ahly. Comme chaque début de compétition, le club cairote fait partie des ogres de la compétition. Le club le plus titré du continent avec 8 Ligues des Champions à son actif sera à surveiller de très près. D’autant plus que les Diables Rouges restent sur un cuisant échec lors de la précédente édition. Une piètre élimination en quarts de finale face au Mamelodi Sundowns (5-1 en cumulé) qui a fait tâche au sein du club. Al Ahly n’a donc plus le choix et devra triompher pour regagner la sympathie de son incroyable public. L’effectif est en tout cas taillé pour aller loin avec plusieurs joueurs internationaux (Maaloul, Sobhi, Mohsen).

Enfin, impossible d’évoquer les favoris sans citer le Wydad Casablanca. Vainqueur de l’édition 2017, finaliste malheureux en 2019, le champion du Maroc en titre pour la 20e fois a de sérieux arguments. Certaines choses ont changé comme le départ du coach, Faouzi Benzarti, remplacé par Zoran Manojlovic, mais l’équipe a gardé son ossature. On retrouvera en défense Cheik Comara. Tout comme Walid El Karti ou encore l’attaquant phare, Ayoub El Kâabi, rapatrié de Chine.

Les outsiders

Plusieurs équipes auront leur mot à dire. C’est le cas de l’Etoile Sportive du Sahel qui retrouve la Ligue des Champions. Le club phare de Sousse peut compter sur équipe comptant plusieurs internationaux pour réaliser un beaucoup parcours. Le TP Mazembe, club vedette congolais, s’est arrêté en demi-finales la saison dernière. Les coéquipiers de Mputu tenteront de retrouver le sommet de l’Afrique en se montrant notamment intraitable à domicile.

L’USM Alger, champion d’Algérie en titre, vit des moments compliqués en raison d’un environnement économique instable. Reste que le club de la Capitale peut compter sur une grande ferveur et une équipe de qualité avec quelques éléments intéressants à l’instar de Chita ou Benchâa. Ne pas sous-estimer le Zamalek, deuxième plus grand club égyptien. Vainqueurs de la Coupe de la CAF la saison dernière et de la Coupe nationale, les Zamelkawi possèdent une équipe redoutable (Bencherki, Sassi, Bambou, Ounajem) capable d’aller loin dans la compétition. Demi-finaliste la saison dernière, le Mamelodi Sundowns ne sera pas à prendre à la légère. L’équipe sud-africaine connaît parfaitement la Ligue des Champions et compte en son rang plusieurs joueurs capables de faire la différence tel que son gardien ougandais, Dennis Onyango.