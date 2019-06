LdC (Afrique): La finale sera rejouée !

La finale retour de la Ligue des champions africaine, entre l'Espérance Tunis et le Wydad Casablanca, sera rejouée sur terrain neutre après la CAN, qui se termine le 19 juillet. Vendredi, le match avait été arrêté à 1-0 pour les Tunisiens après une heure de jeu, après un but refusé injustement pour les Marocains. Ceux-ci avaient refusé de reprendre le match, la VAR ne fonctionnant pas, et l'arbitre avait décidé de siffler la fin de la partie après une heure et demie d'attente. Au match aller, la semaine précédente au Maroc, les deux équipes s'étaient quittés sur un nul 1-1.