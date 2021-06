Cela n'a pas fait un pli. Al-Ahly a largement battu l'Espérance de Tunis (3-0), samedi au Caire, et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions africaine. Devant leur public, les tenants du trophée, déjà vainqueurs de la manche aller (1-0), ont ouvert le score sur un penalty d'Ali Maaloul (37e).



Réduits à dix sur l'action par l'expulsion de Lyes Chetti, les Sang et Or ont sombré après la pause, encaissant Mohamed Sherif (56e) et Hussein El Shahat (60e). Al-Ahly rejoint en finale les Kaizer Chiefs, tombeurs du Wydad Casablanca (0-1, 0-0). La finale se jouera le 17 juillet à Casablanca.