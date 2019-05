LdC africaine: L’Espérance et le WAC en finale

L’Espérance de Tunis, le tenant du titre, et le WAC, vainqueur il y a deux ans, se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des champions de la CAF, samedi.

Tous deux vainqueurs au match à l’aller, les Tunisois et le club de Casablanca se sont contentés d’un résultat 0-0 à l’extérieur, respectivement contre le TP Mazembe et les Mamelodi Sundowns.

La finale aller est programmée le 24 mai, à Rabat (où évolue le WAC depuis quelques mois), et le retour se tiendra le 31, au Stade Olympique de Radès (dans la banlieue de Tunis).

