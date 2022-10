Résultats du deuxième tour préliminaire retour :



Petro Atlético (AGO)* - Cape Town City FC (AFS) : 1-0 (aller : 3-0)

But : Cabibi (87e).



Mamelodi Sundowns (AFS)* - La Passe FC (SEY) : 8-1 (7-0)

Buts : Morena(8e), Mailula (39e, 45e, 86e), Motupa (70e, 90e+2), Domingo (76e), Maema (78e) - Rajaoniasy (38e).



Zamalek (EGY)* - Flambeau du Centre (BUR) (1-0)

Buts : Zizo (4e sp, 39e, 88e), I.Ndiaye (33e), Nabih (90e+3).



CR Belouizdad (ALG)* - Djoliba AC (MLI) : 2-0 (1-2)

Buts : Rebiai (27e), Bourdim (79e).



TP Mazembe (RDC) - Vipers SC (OUG)* : 0-0, 2-4 tab (0-0)



Al-Ahly (EGY)* - US Monastirienne (TUN) : 3-0 (aller : 1-0)

Buts : Ahmed Abdelkader (17e), H.Fathi (43e, 57e, photo).



Espérance Tunis (TUN)* - Plateau United (NGA) : 1-0 (1-2)

But : Ben Romdhane (83e, sp).



Raja Casablanca (MAR)* - ASN Nigelec (NIG) : 1-0 (2-0)

But : Nahiri (79e).



JS Kabylie (ALG)* - ASKO Kara (TOG) : 1-1 (2-1)

Buts : Boumechra (18e) - Avotor (89e).



Ahli Tripoli (LBY) - Al-Merreikh* : 3-1 (0-2)



Simba (TAN)* - Primeiro de Agosto (AGO) : 1-0 (3-1)

But : Phiri (32e).



Horoya AC (GUI)* - ASEC Mimosas (CIV) : 1-1 (1-0)

Buts : M.Fofana - Kramo.



Al-Hilal (SOU)* - Young Africans (TAN) : 1-0 (1-1)

But : Abdelrahman (3e).



Coton Sport (CAM) - Royal Leopards (ESW) : 2-1 (1-1)

Buts : Marou (28e), Wassou (42e) - Zulu (62e).



Wydad Casablanca (MAR)* - Rivers United (NGA) : 6-0 (1-2)

Buts : El Amloud (32e), Jabrane (44e sp, 69e), Sambou (49e, 56e), Ahadad (90e).



RC Kadiogo (BFA) - AS Vita Club (RDC) : 0-0 (manche aller)



Les équipes éliminées sont reversées en tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, dont le tirage au sort sera effectué ce mardi 18 octobre au Caire. Les rencontres aller et retour de ce tour seront disputées les 2 et 9 novembre prochains.