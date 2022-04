La Confédération africaine de football a procédé mardi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Seul ténor à avoir terminé deuxième de son groupe, le tenant du trophée, Al-Ahly, sera opposé au Raja Casablanca, comme en finale de la dernière Supercoupe de la CAF (1-1, victoire égyptienne aux tirs au but). Son rival local du Wydad s'en tire mieux avec le CR Belouizdad, tandis que l'ES Sétif, second représentant algérien, a lui aussi tiré du lourd avec l'Espérance de Tunis, autre équipe d'un haut de tableau très relevé. La dernière rencontre verra les Mamelodi Sundowns, impressionnants en poules, se déplacer à Luanda sur la pelouse du Petro.



Programme des quarts de finale :



Q1 : Al-Ahly (EGY) - Raja Casablanca (MAR)

Q2 : ES Sétif (ALG) - Espérance Tunis (TUN)

Q3 : CR Belouizdad (ALG) - Wydad Casablanca (MAR)

Q4 : Petro Atletico (AGO) - Mamelodi Sundowns (AFS)



Les rencontres se disputeront en matchs aller-retour. Les demi-finales opposeront le vainqueur du duel Q1 à celui du duel Q2, et le vainqueur du duel Q4 à celui du duel Q3.