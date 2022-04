CRB-Wydad, une grande première

Lesse disputent ce week-end à travers le continent. Après la rupture du jeûne,ce vendredi soir. Seule équipe avec les Mamelodi Sundowns à avoir terminé la phase de poules sans perdre, les Sang et Or de Radhi Jaïdi arrivent en confiance. Battus et incapables de marquer lors de leurs quatre derniers matchs, trois en championnat et un en Ligue des Champions, les hôtes ont intérêt à avoir redressé la barre.Samedi, le Petro de Luanda aura la lourde tâche de recevoir des. Double tenant du trophée,, un peu moins de cinq mois après leur dernière rencontre, lors de la Super Coupe de la CAF (1-1), remportée aux tirs au but par les Egyptiens. Enfin, la quatrième rencontre au programme,, voit les deux clubs maghrébins se rencontrer pour la première fois en Ligue des Champions. Le Wydad, qui a dominé le groupe D, dispute les quarts de finale pour la septième fois consécutive. Au cours de cette période, les Marocains ont remporté le titre une fois (2017), perdu une finale une fois (2019) et atteint trois demi-finales.Vendredi, 23h : ES Sétif (ALG) - Espérance Tunis (TUN)Samedi, 18h : Petro Atletico (AGO) - Mamelodi Sundowns (AFS)Samedi, 22h : Al-Ahly (EGY) - Raja Casablanca (MAR)Samedi, 23h : CR Belouizdad (ALG) - Wydad Casablanca (MAR)