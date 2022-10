Résultats du deuxième tour préliminaire aller :

Al-Merreikh (SOU) - Al-Ahli Tripoli (LBY) : 2-0

Buts : Kambale (29e), Hussein (39e).



Young Africans (TAN) - Al-Hilal (SOU) : 1-1

Buts : Mayele (50e) - Abdelrahman (67e).



ASKO Kara (TOG) - JS Kabylie (ALG) : 1-2

Buts : Ouattara (75e) - Alili (15e), Lamine (18e).



ASN Nigelec (NIG) - Raja Casablanca (MAR) : 0-2

Buts : Abti (67e), Bendjida (90e+1).



Cape Town City FC (AFS) - Petro Atlético (AGO) : 0-3

Buts : Gleison (38e), Tiago Azulao (47e sp, 63e).



Flambeau du Centre (BUR) - Zamalek (EGY) : 0-1

But : Abdulmaguid (42e).



Vipers SC (OUG) - TP Mazembe (RDC) : 0-0



Royal Leopards (ESW) - Coton Sport de Garoua (CAM) : 1-1



La Passe FC (SEY) - Mamelodi Sundowns (AFS) : 0-7

Buts : Kekana (1e), Sirino (13e, 40e), Jupitor (19e csc), Modiba (40e), Mbule (59e), Mkhulise (87e).



US Monastirienne (TUN) - Al-Ahly (EGY) : 0-1

But : Abdelmonem (90e).



Primeiro de Agosto (AGO) - Simba SC (TAN) : 1-3

Buts : Dago (79e, sp) - Chama (9e), Mwenda (63e), Phiri (76e).



Rivers United (NGA) - Wydad Casablanca (MAR) : 2-1

Buts : Ohawuma (35e), P.Acquah (53e) - Sambou (32e).



Plateau United (NGA) - Espérance Tunis (TUN) : 2-1

Buts : Uchegu (35e), Yuga (45e+1) - Badri (28e).



ASEC Mimosas (CIV) - Horoya AC (GUI) : 0-1

But : P.Ndiaye (57e).



Djoliba AC (MLI) - CR Belouizdad (ALG) : 2-1

Buts : O.Camara (2e), D.Coulibaly (73e) - Belkhir (10e).



RC Kadiogo (BFA) - AS Vita Club (RDC), à Cotonou : reporté



Les manches retour se disputeront le week-end prochain sur le terrain des clubs qui se déplaçaient cette semaine. A noter que le but marqué à l'extérieur continue de compter double en cas d'égalité à l'issue des deux manches, ce qui pourrait faire le bonheur des champions du Maghreb (Espérance de Tunis, CR Belouizdad et Wydad Casablanca), battus en déplacement avec un but marqué (2-1).