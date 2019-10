Larqué rend hommage à Saccomano

Jean-Michel Larqué a rendu hommage au journaliste et commentateur sportif Eugène Saccomano, décédé lundi à l’âge de 83 ans. "Eugène, c’était la passion et une voix. Le football n’était pas sa passion première, c’était un romancier, presque un scénariste, rappelle le consultant, sur RMC Sport. Il avait une culture générale bien au-dessus de la moyenne. Il a été un précurseur. Il y a encore aujourd’hui des émissions qui reprennent sa thématique, comme On refait le monde. C’était un homme qui avait beaucoup d’idées. Et puis c’était une voix, Eugène. C’est lui qui a inventé les trémolos et, je crois bien, les tandems journaliste-consultant à la radio."