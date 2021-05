Les images de son crâne, barré d'un large pansement, ont fait le tour des réseaux sociaux en Afrique. L'arbitre malien Boubou Traoré, pris à partie avec ses confrères au terme du quart de finale retour de Coupe de la Confédération entre le Jaraaf et Coton Sport de Garoua, a témoigné, mercredi sur RFI. « Je vais bien. On est bien rentrés au pays », a commencé par rassurer Boubou Traoré au micro de l'émission Radio Foot Internationale, avant de revenir sur l'agression dont il a été victime sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès. « Tout s'est passé après le coup de sifflet final. Certains dirigeants du Jaraaf, suivis de certains joueurs, sont rentrés sur le terrain, se sont rués sur nous et nous ont agressés verbalement et physiquement. Le déclencheur de cette agression est M. Dial, un certain vice-président du ASC Jaraaf. Il est descendu des tribunes muni d'un caillou, a foncé sur moi et m'a donné un coup violent avec ce caillou. »

« C'était un acte prémédité »

Pour M. Traoré, le trio arbitral de la rencontre est tombé dans un traquenard. « Je pense que c'était un acte prémédité. Cela a été très rapide. On s'est défendus, certains joueurs du Jaraaf et du club adverse nous ont protégés. On a été encadrés par les forces de l'ordre, qui sont intervenues en retard. J'ai été soigné, parce que je saignais abondamment, par le médecin de la CAF puis évacué à l'hôpital », a-t-il poursuivi. Malgré la violence subie, Boubou Traoré ne perd pas foi en sa mission, bien au contraire. « Cela me donne des forces, parce que la CAF m'a soutenu jusqu'au bout. Je n'ai pas peur. Un arbitre est un militaire, un juge, un commandant. Il ne doit pas avoir peur ! »