L'ancien stade du Mans bientôt détruit complètement

C'est une belle histoire qui touche à sa fin. Le Mans FC (ex-MUC 72) va voir son ancien stade être détruit complètement dans les prochains jours, comme l'annonce le quotidien Le Maine Libre dans son édition du jour. Après les tribunes présidentielles, c'est au tour des virages de disparaître à partir de ce lundi. Le club sarthois y a évolué de 1985 à 2010, écrivant les plus belles pages de son histoire dans ce stade.

À Leon-Bollée, le Mans a connu ses plus belles années

Évoluant aujourd'hui au MMArena, le Mans est à la recherche de son lustre d'antan du début des années 2000, où le club évoluait en Ligue 1. Le stade Léon-Bollée a vu défiler un bon nombre de joueurs légendaires du club manceau. Parmi eux, on peut nommer Gervinho, Tulio de Melo, Daisuke Matsui, Romaric ou bien même le Brésilien Grafite. Le point d'orgue de cette époque ? Des victoires de prestige face à Paris, Lyon ou Marseille et une neuvième place en Ligue 1 lors de la saison 2007-2008. Le meilleur classement de l'histoire du club en première division.



Après sa démolition complète, le site devrait désormais accueillir un complexe immobilier.