Lampaert, Mendy et Georges : Les 20 août qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

2017 : Yves Lampaert s'empare du maillot rouge



Lors de la deuxième étape de la Vuelta en 2017, entre Nîmes et Gruissan, la course s'intensifie à huit kilomètres de l'arrivée. Alors que la Sky impose son rythme et provoque des cassures pour rompre le peloton, l'équipe belge Quick-Step Floors redouble d'efforts et provoque un coup de bordure qui bénéficie à son rouleur Yves Lampaert qui s'impose et prend le maillot rouge de leader au classement général. Son coéquipier, Matteo Trentin se classe deuxième. L'édition 2017 est finalement remportée par Christopher Froome.

Naissances

Bernard Mendy (football) né en 1981



À 39 ans, Bernard Mendy est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, aujourd'hui dans le staff de sa section féminine. Après avoir débuté à Caen avant les années 2000, il est transféré au club de la capitale où il joue un total de 247 matchs avec le PSG (11 buts, 13 passes décisives). À l'été 2008, il rejoint Hull City puis Odense au Danemark après une période de six mois sans club. L'arrière droit revient en France en 2012 à Brest où il reste deux ans et s'envole ensuite pour l'Indian Super League, la première division indienne jusqu'à sa retraite en janvier 2017.



Laura Georges (football) née en 1984



Laura Georges est un pur produit de la formation parisienne (depuis 1996) puis de l'équipe première qu'elle fréquente jusqu'en 2004 avant un voyage aux États-Unis, à Boston. À son retour, "le Roc" comme elle est surnommée, s'engage avec l'OL et remporte six championnats de France de rang ainsi que la Ligue des Champions féminine à deux reprises (2012, 2013). En 2013, elle revient sous les couleurs du PSG jusqu'à son départ en 2018 pour le Bayern Munich. La défenseure aux 188 matchs avec les Bleues, est aussi secrétaire générale de la FFF depuis mars 2017.



Daniel Martin (cyclisme) né en 1986



Plus communément appelé "Dan" Martin, le cycliste irlandais évolue depuis le début de saison au sein de la formation Israël Start-Up Nation, celle qui va accueillir l'an prochain Christopher Froome. Il débute en 2005 au VC La Pomme Marseille avant de s'engager chez les pros chez Slipstream deux ans plus tard. Vainqueur du Tour de Pologne (2010) et du Tour de Catalogne en 2013, le puncheur qui a aussi évolué chez Garmin (2009-2014) et Quick-Step (2016-2017), a gagné la classique Liège-Bastogne-Liège (2013) et le Tour de Lombardie l'année d'après. En 2018, il remporte la sixième étape du Tour de France à Mûr de Bretagne et glane le prix de la combativité tout en terminant à la huitième place du classement général.