L’Algérie se qualifie au bout de la nuit / Coupe Arabe (1/2 finale)

Après la Tunisie, l’ Algérie a composté son ticket pour la finale de la Coupe Arabe. Les hommes de Madjid Bougherra ont assuré leur qualification en terme d’une demie-finale à couper le souffler face au hôte qatari. Le but décisif a été inscrit par Youcef Belaili sur pénalty à la 106e minute de jeu !

⏱️ 7 minutes into stoppage time... Qatar equalise 😲

⏱️ 17 minutes into stoppage time... Algeria score the winner 🤯

🇩🇿

L’Algérie était la plus conquérante

Bien qu’acquise dans la douleur, la victoire algérienne était tout sauf galvaudée. Les Maghrébins ont été de loin les meilleurs sur le terrain. Ils ont scoré par le biais de Djamel Benlamri (59e), auteur d’une déviation sur une volée de Benayada, et ce seul but avant le dénouement final n’était pas cher payé au vu de la mainmise qu’ils ont imposée.

Baghdad Bounedjah a eu deux occasions nettes qu’il n’a pas su convertir (22e et 55e). Il en est de même pour Brahimi (49 et 52e). Des tentatives que l'Algérie a cru regretter quand les vents ont semblé souffler dans le sens contraire. Au bout du compte, le sort a quand même fini par lui sourire. Et l’équipe la plus méritante a empoché la mise. Samedi prochain on assistera donc à une finale 100% maghrébine, entre les deux sélections ayant le plus séduit dans ce tournoi.