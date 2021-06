L’Algérie bat la Tunisie… et le record de la Côte d’Ivoire !

L'Algérie a poursuivi sa marche en avant en s'imposant avec brio contre la Tunisie (0-2), ce vendredi soir à Radès. Une mi-temps a suffi aux Fennecs pour prendre un net ascendant sur les Aigles de Carthage. Suite à une remise de la tête de Belaili, Bounedjah trompait Hassen d’une frappe croisée (19e) ! Le duo oranais avait encore frappé...

Une grosse faute de Bronn sur Feghouli offrait à Mahrez un coup franc parfaitement placé. Le joueur de Manchester City faisait parler sa magie, malgré une nouvelle tentative de placer un joueur allongé derrière le mur (28e) ! Le score n'allait plus évoluer par la suite, et l'Algérie enchaînait ainsi son 27e match d'affilée sans défaite, effaçant du même coup la Côte d'Ivoire (invaincue 26 matchs entre 2010 et 2013) des tablettes africaines.

« On a travaillé tactiquement pour gêner leur sortie de balle. Ce que la RDC (battue la semaine passée par la Tunisie, 1-0, ndlr) n’a pas su faire. En seconde mi-temps, on avait plusieurs occasions de tuer le match. Ça a été un beau match, âpre », a résumé le sélectionneur Djamel Belmadi après la rencontre. L'équipe nationale algérienne va pouvoir partir en vacances avec le moral au beau fixe.

Les onzes de départ :