L'action de la Juventus s'envole en Bourse !

L'action de la Juve affichait une hausse de l'ordre de 7,00%, à 0,827 euro, une heure après l'ouverture de la Bourse, alors que sa valeur est orientée à la baisse depuis l'élimination des Bianconeri de la Ligue des champions début mars.

Dans la nuit, le club turinois, le plus titré en Italie avec 36 titres de champion national, a confirmé sa participation au projet de "Super League" avec deux autres clubs italiens (Inter Milan et AC Milan) et neuf autres équipes (six anglaises et trois espagnoles). Leur ambition est de créer une compétition privée pour concurrencer la Ligue des champions organisée par l'UEFA.

La Vieille Dame reste prudente

"La Juventus s'attend à ce que la "Super League" crée de la valeur à long terme pour la société et pour l'industrie du football dans son ensemble", a écrit le club dans un communiqué.

Tout en restant prudent sur les chances de ce projet d'aboutir effectivement: "Même si les clubs fondateurs vont déployer tous leurs efforts pour mettre en œuvre le projet dans les plus brefs délais, pour le moment, le club ne peut pas garantir que le projet sera effectivement lancé avec succès ou établir le calendrier exact du projet", indique la Juve.

Le club bianconero précise encore "ne pas avoir tous les éléments nécessaires pour évaluer en détail l'impact de la "Super League" sur ses performances financières".