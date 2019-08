La vilaine blessure de Puyol

Retraité des terrains de football depuis 2014, l'ancienne gloire barcelonaise Carles Puyol n'en reste pas moins un grand sportif. Adepte du paddle-tennis, une discipline dans laquelle l'Espagne règne en maître, l'ex-défenseur s'est blessé au coude et aux jambes.

En cause, l'explosion de l'une des vitres entourant le terrain, et sur laquelle la balle a cette fois rebondi beaucoup trop fort. Puyol raconte que le verre a explosé de tous les côtés, et qu'il n'a pas pu se reculer assez vite.

Plus de peur que de mal néanmoins pour un Carles Puyol souriant au possible après l'incident, sur une photo diffusée sur son compte Instagram et qui a notamment fait réagir Cesc Fàbregas, Deco, David Villa, Xavi ou encore Luis Figo.