La Tanzanie, premier pays africain à rejouer

La Tanzanie est entrée dans l'histoire ce week-end. Après trois mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, la nation d'Afrique australe est devenue le premier pays du continent à rejouer au football. Samedi, les Young Africans l'ont emporté sur le terrain de Mwadui (1-0), alors que Coastal Union et Namungo se séparaient sur un score de parité (2-2). Dimanche, le leader Simba a concédé le nul contre Ruvu Shooting (1-1), tandis qu'Azam s'imposait contre Mbao (2-0). A circonstances exceptionnelles, précaution du même ordre : les enfants et les personnes âgées, considérés comme vulnérables, n'étaient pas autorisés dans les stades, tandis que les supporters présents ont dû porter un masque, se laver les mains, se soumettre à un contrôle de température et respecter les règles de distanciation sociale.

Sur le continent africain, le Burundi a été le seul pays à ne pas interrompre son championnat durant la crise sanitaire. Les autres ont adopté des décisions très diverses. Une vingtaine a d'ores et déjà opté pour un arrêt définitif de la saison (Angola, Kenya, Liberia, Burkina Faso, Guinée, Ethiopie, île Maurice, Niger, Cameroun, Congo, RD Congo, Gambie, Cap-Vert, Soudan du Sud, Ouganda, Rwanda, Togo et Centrafrique). La trentaine d'autres pays membres envisage toujours de terminer l'exercice en cours, sans toujours fixer de date précise. Du côté des pays du Nord, la Tunisie a été le premier à annoncer une reprise. Celle-ci a été fixée au 2 août, à huis clos et assortie d'un protocole sanitaire strict.