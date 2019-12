La solution d'Ibrahimovic pour cesser le racisme dans les stades

Alors qu'un retour de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC n'a jamais été aussi proche, le Suédois a évoqué le racisme lors d'un entretien avec QG Italia. Et pour lutter contre les actes antisémites dans les stades, « Ibra » propose des sanctions très sévères. « Mettre le t-shirt "Non au racisme", c'est bien, mais cela ne résout pas le problème » déclare-t-il avant d'ajouter : « Mieux vaut enlever trois points, arrêter le match et perdre de l'argent, de telle sorte que vous risquez d'être relégué en Serie B. »



Lors de ses expériences en Italie, avec l'Inter Milan, la Juventus et le Milan AC, Ibrahimovic a révélé avoir fait face à des insultes racistes : « Ils criaient "Gypsy", c'est du racisme aussi, c'est de l'ignorance même si quand ils me voient en dehors du stade, ils me complimentent et veulent prendre une photo avec moi. » L'Italie est l'un des pays les plus touchés par les actes racistes. Depuis le début de la saison, Romelu Lukaku et Mario Balotelli (Brescia) ont été ciblés par des insultes à caractère raciste et des cris de singe.

