La Serbie limoge son sélectionneur, Domenech en approche

En pleines rumeurs annonçant l'arrivée sur son banc de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, la Serbie a décidé de mettre un terme au contrat de son sélectionneur, Ljubisa Tumbakovic, ce lundi. Ce dernier a sauté après la non-qualification de la sélection serbe pour l'Euro 2021. Et alors que la dernière participation de la Serbie à une phase finale d'un Euro remonte à l'édition 2000, le média serbe Kurir évoque une arrivée probable de l'ancien sélectionneur des Bleus pour relancer la machine et guider Jovic et consorts. Pour rappel, Domenech n'a plus œuvré en pros depuis la fin de son mandat en 2010 après le Mondial africain et l'indigente débâcle de Knysna. « la Serbie a du potentiel et c'est une proposition à étudier. », aurait répondu le tacticien français à la prise de contact de la fédération serbe, toujours selon la même source. Une source qui précise que le profil recherché par les dirigeants serbes est un entraîneur étranger avec une solide expérience. Âgé de 68 ans, l'ancien sélectionneur des Bleus, de 2004 à 2010 correspond bien à ce profil. La rumeur risque donc d'enfler dans les prochains jours.