La RS Berkane bat le Wydad et s’offre sa première Super Coupe de la CAF

Vainqueur de la Coupe de la Confédération, la Renaissance Sportive de Berkane a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès continental en s'adjugeant la Super Coupe de la CAF au détriment du Wydad Casablanca (2-0), samedi à Rabat. Le club nordiste a disposé des vainqueurs de la Ligue des Champions grâce à des réalisations de Cherki El Bahri (32e) et de Sofian El Moudane sur penalty (71e).

Entre ces deux équipes qui ont changé d'entraîneur après leurs succès de la saison passée, les débats ont donc tourné à l'avantage des protégés de l'Algérien Abdelhak Benchikha, bien aidés par leur portier Hamza Hamiani Akbi, désigné homme du match. La RS Berkane et son capitaine burkinabè Issoufou Dayo (photo) décrochent ainsi leur toute première Super Coupe de la CAF.

Les onzes de départ :

