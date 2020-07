La règle des 5 changements prolongée pour un an

Adoptée en mai dernier pour permettre aux clubs de plus faire tourner et ainsi moins subir les conséquences de la longue coupure liée au Covid-19, la règle des cinq changements par rencontre va être maintenue pendant encore une saison complète. C’est ce qu’a décidé ce mercredi l’International Board (IFAB), l’instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu dans le football.

Une décision justifiée par le fait que le calendrier de l’exercice 2020/2021 allait être très chargé, avec de multiples compétitions de clubs et de sélections au programme. Soucieux de préserver avant tout la santé des acteurs et aussi assurer un spectacle décent, la FIFA a donc donné le feu vert pour que la dérogation concernant les remplacements s’étire un peu plus dans le temps.

Covid-19 : extension à 2021 de la possibilité d’autoriser cinq remplacements En savoir plus 👉 https://t.co/wAx2dxY2NQ pic.twitter.com/MzT0fLGpTu — FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) July 15, 2020

5 changements, mais seulement 3 interruptions tolérées par match

Dans son communiqué, la FIFA a cependant précisé que chaque organisateur de compétition sera libre d’appliquer ou pas « cet amendement temporaire ». L’instance souligne aussi que d’autres variations aux règles du jeu pourraient être apportées dans le futur si cela est jugé nécessaire : « L’évolution de l’impact de la pandémie sur le football sera constamment évaluée afin de s’assurer que des mesures appropriées sont prises à l’avenir eu égard à cet amendement temporaire ».

A noter que si cinq changements sont autorisés aujourd’hui, il n’y a que trois arrêts qui sont tolérés en cours des parties. Et les remplacements opérés à la mi-temps ne sont pas comptabilisés à cet effet. Ainsi, on s’assure qu’il n’y a pas d’interruptions excessives et intempestives pendant les matches.