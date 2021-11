La Liga - Le Barça a trois cibles pour son attaque

Selon le quotidien Marca, le FC Barcelone vise un trio d’attaquants cet hiver. Il s’agit de Timo Werner (Chelsea), d’Edinson Cavani (Manchester United) et de Raheem Sterling (Manchester City). Trois joueurs évoluant tous dans le championnat anglais. Des pistes validées par le nouveau coach de l’équipe, Xavi.

Le Barça devra recruter malin

Le Barça est sérieusement démuni dans le secteur offensif en ce moment en raison des indisponibilités de Dembélé, d’Aguero, de Braithwaite et d’Ansu Fati. La venue d’un ou de plusieurs attaquants émerge donc comme une priorité pour le mercato hivernal. Cela étant, et en raison des difficultés financières que rencontre le club, la marge de manœuvre sera limitée et il se peut que toute éventuelle arrivée dépende avant tout de mouvements dans le sens inverse.

Le nom de Baghdad Bounedjah a récemment été cité comme possible transfuge des Blaugrana. Mais, il s’avère que cette rumeur n’a rien de fondé. Certes, l’international algérien est très apprécié par le coach catalan, mais le faire venir au Camp Nou n’est pas envisagé du tout, surtout qu’il concerné en janvier prochain par une participation à la CAN.