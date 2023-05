La justice requiert trois ans de prison ferme contre Tony Vairelles

Tony Vairelles risque gros. Jugé cette semaine par le cour d’appel de Nancy un an après avoir été condamné à trois ans de prison ferme en première instance, l'ancien attaquant de Lens a vu cette cour d'appel requérir trois ans de prison ferme contre lui suite à la fusillade devant une discothèque de Nancy. D'après L’Est Républicain, le substitut du procureur général, Bernard Marchal, a de nouveau réclamé la condamnation de Tony Vairelles et de ses trois frères dans l’affaire de la fusillade devant une discothèque nancéienne en octobre 2011.

Vairelles risque gros

Tandis que Vairelles s'est défendu, cela n'a pas convaincu le représentant du parquet qui a réclamé la confirmation du premier jugement datant de mars 2022. Il aussi requis les mêmes peines que celle prononcées il y a un an contre ses frères: cinq ans de prison dont trois ans ferme pour Tony et son frère Fabrice, trois ans de prison, donc un an ferme pour les deux plus jeunes frères, Giovan et Jimmy. L'ancien international français de 50 ans a assuré n'avoir jamais tiré sur les videurs, pourtant blessés par balles.

Le substitut du procureur a également réclamé des peines pour les trois videurs, jugés pour violences aggravées: quatre mois avec sursis pour d’eux d’entre eux et trois mois avec sursis pour le dernier. Le procès d'appel va durer jusque vendredi et les sanctions seront prononcées ce jour là.