La guérison risquée du football européen

Le football européen n'a jamais été aussi proche de prendre. Mais son avenir n'a jamais été aussi incertain. Alors que l'Allemagne a planifié sa reprise pour le week-end prochain, les discussions avancent sérieusement dans d'autres pays comme l'Angleterre ou le Portugal. Mais un bémol de taille vient compliquer les négociations en cours. Ces derniers jours, plusieurs joueurs ont été testés positifs au Covid-19 dans ces pays. Un diagnostic qui empêche le football d'espérer un rétablissement rapide.



Alors qu'il y a deux mois, il n'y avait pas un jour sans l'annonce de la suspension d'un championnat, c'est maintenant la communication du nombre de cas dans chaque équipe qui dicte l'actualité du football européen. Ce lundi, le quotidien portugais Record titrait "Le virus attaque la Ligue". Une une inquiétante qui rappelait également que la reprise du championnat lusitanien est prévue dans trois semaines. Une ambition qui risque d'être remise en cause après l'annonce de dix cas chez les joueurs de Liga Nos. Les clubs de Famalicao, Guimaraes, Moreirense et Benfica ont été touchés. Un constat rude qui met du plomb dans l'aile des projets de la ligue portugaise.

Quarantaine générale en Allemagne, Javier Tebas confirme le faible risque



En Allemagne, le président de la DFL a été contraint de prendre la parole sur le plateau de la ZDF pour confirmer la reprise des championnats ce samedi. Une intervention qui en dit long sur les doutes qui entourent le football allemand. Les médias allemands dont Bild publient de nombreuses photos de joueurs qui rentrent en quarantaine dans des hôtels privatisés pour une semaine. Des clichés qui ressemblent aux traditionnelles arrivées des Bleus à Clairefontaine. Mais les footballeurs sont masqués et le contexte est bien mois festif. Et il l'est devenu encore moins avec l'annonce de plusieurs cas au Dynamo Dresden. Une information qui a jeté un coup de froid. Le dernier de 2. Bundesliga est désormais forfait pour les deux prochaines journées à cause d'un isolement strict. Et des interrogations sur la logique d'une reprise sportive pas forcément équitable surgissent.



En Espagne, Javier Tebas cherche à rappeler que les risques de contamination entre joueurs impliqués dans un même match sont quasiment nuls. C'est en tout cas la citation qui a été retenue par Marca pour sa une de lundi. Un constat qui s'oppose à la récente annonce de dix nouveaux cas parmi les footballeurs professionnels évoluant en Espagne dont trois au Betis Séville.





Gênes, Lisbonne, Brighton, ... le nombre de cas dans le monde du football augmente aux quatre coins de l'Europe. Mais cette évolution est logique avec l'augmentation du nombre de tests. Une étape obligatoire pour envisager une potentielle reprise des compétitions. Mais une épreuve délicate à tous points de vue. Les instances vont enfin connaître l'importance de la propagation du virus chez ses principaux acteurs. Depuis le début de ces examens, la crise sanitaire planétaire semble se rappeler au ballon rond. En voulant se distinguer du reste du monde avec une reprise précipitée, le football prouve qu'il est comme tout le monde : affecté par le Covid-19. Et si le système tout entier est malade, alors le jeu n'est pas prêt de reprendre.