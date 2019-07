La FFF lance son académie… à New York

Welcome to the French Football Academy ! C’est le message adressé aux filles et garçons de 5 à 15 ans éligibles à intégrer cette nouvelle école de la Fédération française de football basée à New York. Inaugurée début juillet, plusieurs centaines de jeunes autochtones, mais aussi Français et étrangers, seront accueillis dans cette structure qui respecte les préceptes du Label Jeunes FFF: accompagnement sportif, éducatif et encadrement-formation.

S’inscrivant dans sa politique de développement international et de promotion de la formation à la française, la FFF est la première fédération au monde à ouvrir ce type d’école. Celle-ci sera dirigée au quotidien par Zohair Ghenalia, ancien formateur du FC Lorient.