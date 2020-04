Si Thierry Henry a laissé une trace indélébile dans l’histoire du football, l’ancien attaquant a aussi inspiré bon nombre de jeunes joueurs à travers son style vestimentaire sur les terrains. L’ancienne gloire d’Arsenal était connue pour faire monter ses chaussettes jusqu’à ses genoux. Un style avant-gardiste, qui a marqué Kevin Prince Boateng comme il le rappelle dans un live Instagram organisé par Puma où les deux hommes étaient invités.

« On m’appelait "le danseur de ballet" »

Et le joueur de la Fiorentina n’a pas hésité à avouer toute l’admiration qu’il porte à l’ancien numéro 14 d’Arsenal. « Frère, tu n’imagines même pas l’influence que tu as eue sur moi et ma famille. Mon petit frère, mon grand frère, mes amis… Je n’ai jamais eu l’occasion de t’en parler, et peut-être que tu ne le sais pas, mais tu as apporté un truc au football : les chaussettes sur les genoux. Avec les Mercurial Vapor… Je sais que Puma va me détester là, mais c’est historique ! C’est légendaire ! Même les Asics, tu en portais, c’est ça ? Ah oui, Reebok. Même les Reebok, tu as rendu ça incroyable » a ainsi confié Boateng à Henry. Mais le recordman du nombre de buts en équipe de France a quand même voulu donner plus de renseignements sur ce look atypique. « Laisse-moi te raconter un truc, quand je suis arrivé en Angleterre avec les chaussettes sur les genoux, je me faisais détruire ! On m’appelait "le danseur de ballet". Et j’avais des gants avec un maillot manches courtes. En plus je venais d’arriver, je ne marquais pas. Ils se disaient : “C’est qui ce mec ?” Mais moi je disais : “Ça ne va pas changer mon jeu, je joue comme ça.” Donc je les ai gardées sans y réfléchir » a conclu l’entraîneur de l’Impact de Montréal. Si son look a marqué les esprits au début de sa carrière anglaise, ce sont inévitablement ses performances sur le terrain et ses 175 buts en championnat avec Arsenal qui ont fait du natif des Ulis l’une des légendes de la Premier League.