La différence entre Ronaldo et Messi selon CR7

Cristiano Ronaldo n'a pas seulement fait l'éloge de Zinedine Zidane, dans l'entretien qu'il a accordé à la plateforme vidéo DAZN. Le Portugais n'a pas hésité à répondre aux questions sur Lionel Messi, son éternel rival. Et notamment la suivante: qu'est-ce qui différencie les deux quintuples vainqueurs du Ballon d'Or ?

« Ce que je veux gagner c'est une place dans l'histoire du football »

Pour Ronaldo, la réponse se situe dans leur parcours en Ligue des champions. "La différence entre Messi et moi, c'est que j'ai joué dans plusieurs clubs différents, et que j'ai gagné la Ligue des champions avec différents clubs", explique l'ancien joueur du Sporting, de Manchester United et du Real Madrid, désormais à la Juve. Pour "CR7", vainqueur de la C1 avec MU puis avec le Real, sa réussite en Ligue des champions est sa plus grande fierté. "J'ai été meilleur buteur de la Ligue des champions six ans de suite, rappelle-t-il. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont gagné cinq fois le trophée, c'est pourquoi je sens que je peux m'identifier à cette compétition." Et inversement...

Mais Ronaldo affiche tout de même une certaine forme de respect pour Messi, son meilleur ennemi, vainqueur pour sa part de quatre Ligues des Champions avec le FC Barcelone. "Messi est un excellent joueur, dont on se souviendra, pas seulement pour ses Ballons d'Or, mais aussi parce qu'il a progressé, comme moi, année après année, estime le natif de Funchal. Je me réveille chaque matin avec en tête l'idée de m'entraîner pour accomplir quelque chose d'encore plus grand, pas seulement pour gagner de l'argent. Grâce à Dieu, je ne manque pas d'argent, ce que je veux gagner c'est une place dans l'histoire du football."