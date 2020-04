La D1 féminine dans l’expectative

"Une minorité" pour Le Gräet

Jeudi, à l’issue d’une réunion de son comité exécutif, la Fédération française de football a officialisé, en raison de la crise sanitaire, l’arrêt de toutes les compétitions qu’elle organise, à l’exception de deux : le National 1 et la Division 1 féminine. "Il ne reste que six matches de championnat donc. Cela leur laisse le temps jusqu’à fin mai", a expliqué à Ouest-France Noël Le Graët, interrogé sur le sort du championnat féminin, qui pourrait donc bien reprendre et aller au terme de cet exercice 2019-2020.Sauf que, selon un sondage de l’UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels),de la saison. L’UNFP regrette d’ailleurs "l’absence de dialogue" avec la FFF : "Puisqu’aucun élément, qu’il soit sportif ou économique, ne leur a été fourni, les joueuses forgent leurs convictions sur l’absolue nécessité, la seule qui vaille comme le répètent l’UNFP et le ministère des Sports, de préserver leur santé et leur intégrité physique."Une consultation remise en cause par le président de la FFF. "Déjà,, ce qui représente finalement une minorité", lâche encore Le Graët, qui affirme disposer à la fédération de "personnes très bien informées et qualifiées pour savoir si on peut reprendre ou pas", et cite notamment l’exemple du président lyonnais Jean-Michel Aulas.La Fifpro s’inquiète elle de l’impact que pourrait avoir cette pandémie de coronavirus sur. Dans un communiqué, le syndicat mondial des joueurs professionnels évoque même "une menace presque existentielle", citant "le développement moindre des ligues professionnelles, les bas salaires, le peu d'opportunités, et les inégalités en termes de sponsors et d'investissements".