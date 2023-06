La Croatie fait chuter les Pays-Bas et se qualifie pour la finale de Ligue des Nations

Ce sont pourtant les Pays-Bas qui ont ouvert le score grâce à Donyell Malen, attaquant du Borussia Dortmund, à la 34ème minute. Cependant, les Croates ont encore une fois démontré leur résilience en renversant complètement le cours du jeu en seconde mi-temps. Leur capitaine, Luka Modric, avec toute son expérience, a remis son équipe sur les rails. En obtenant un penalty de manière rusée face à Cody Gakpo, Modric a offert à Kramaric l'opportunité de ramener les Croates dans le match. Après l'égalisation d'Andrej Kramaric à la 54ème minute, Mario Pasalic a inscrit un superbe but en reprenant de volée pour donner l'avantage à son équipe, pensant ainsi offrir la qualification. Cependant, Noa Lang a arraché la prolongation à la dernière seconde.

Une fois de plus, les joueurs croates n'ont pas baissé les bras et ont pris le dessus. Toujours guidés par Modric, qui a délivré une passe décisive à Petkovic (98e minute) et marqué un but sur penalty (116e minute), les Vatreni se qualifient pour la finale. Les Croates, grâce à leur expérience, atteignent leur première finale de la Ligue des Nations aux dépens des Néerlandais, au grand désarroi des nombreux fans rassemblés à Rotterdam. La Croatie connaîtra son adversaire demain à l'issue de la rencontre entre l'Espagne et l'Italie.