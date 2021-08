La Coupe et le jackpot pour le Raja Casablanca

Soir de gloire pour le Raja Casablanca. Les Aigles Verts ont remporté la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions aux dépens de l’Ittihad Jeddah, au terme d'un match échevelé (4-4, 4-3 tab), samedi à Rabat. Ilias Haddad (5e), Mahmoud Benhalib (13e), Zakaria El Wardi (36e) et Soufiane Rahimi (50e) ont marqué pour le Raja, tandis que les buts des Saoudiens ont été inscrits par Bruno Henrique (4e) et Romarinho (28e, 53e et 64e). Cette victoire permet au club rajaoui de s’adjuger son deuxième titre dans cette épreuve après celui de 2006, acquis aux dépens de l’équipe égyptienne d’ENPPI (2-1, 0-1).

Outre la satisfaction sportive qu'il procure à Lassaad Chabbi et à ses hommes, ce sacre apporte un sacré ballon d'oxygène financier au Raja, qui empoche la somme de 6 millions de dollars dont est dotée cette Coupe. De quoi renflouer les caisses du club rajaoui, interdit de recrutement onéreux par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la FIFA en raison de son endettement galopant. Soufiane Rahimi, dont c'était le dernier match avec son club formateur, et ses coéquipiers ne sont pas en reste, puisqu'ils vont chacun toucher la coquette somme de 400.000 dirhams (soit environ 38.000 euros).