La Côte d’Ivoire portée par ses stars face au Togo

La Côte d'Ivoire peut compter sur ses stars. Ce samedi, à Rouen, les Eléphants ont disposé du Togo (2-1), grâce à ses deux joueurs de classe mondiale. Après une première période achevée sur un score nul et vierge, les hommes de Jean-Louis Gasset ouvraient la marque sur une action de Seko Fofana, de retour en équipe nationale après une éclipse d'un an. Un but qui porte la marque du surpuissant Lensois, avec une percussion, un passement de jambes et une frappe puissante (60e). Moins de dix minutes plus tard, le break intervenait sur un penalty de Franck Kessié (69e). Les Eperviers avaient le mérite de sauver l'honneur par Karim Dermane, le jeune milieu de terrain du Feyenoord, qui ouvrait là son compteur à l'occasion de sa troisième sélection (85e).

Les onzes de départ :



Côte d'Ivoire : Sangaré - Singo, Koussounou, Deli, Konan - Gbamin, Kessié, Se.Fofana - Cornet, Kanga, Zaha.



Togo : Ouro-Gneni - Ananou, Boateng, Romao, Bessilé, Yenoussi - Henen, Dermane, Ouro, Placca - Laba.