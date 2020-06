La CAF publie un guide de la reprise

Si tous les pays africains n'ont pas prévu une reprise de leurs championnats, interrompus en mars dernier par la pandémie de Covid-19, la commission médicale de la CAF a planché sur cette éventualité. Un plan complet pour guider les associations membres sur un éventuel redémarrage des activités a été élaboré (en collaboration avec le département technique et de développement ainsi qu'un panel d'experts) et présenté ce lundi. Le document intitulé « Lignes directrices pour la reprise du football en Afrique » met l'accent sur la santé des principales parties prenantes (joueurs, officiels, supporters, partenaires) et en fait le première critère de décision. Sur 29 pages, les Fédérations trouvent une série de recommandations destinées à faciliter le retour aux terrains dans ce contexte inédit. Est par exemple préconisée la désignation (ou l'embauche) au sein de chaque Fédération ou club professionnel d'un « Monsieur ou Madame Corona », en charge de coordonner toutes les actions liées à la pandémie.

Le dernier mot restera aux Fédérations

Bien entendu, le choix restera à la discrétion des instances nationales, dont une vingtaine a déjà décidé de mettre un terme définitif à la saison 2019-2020. « Le but de cette contribution de la CAF, n’est pas d’encourager les associations membres et leurs clubs professionnels, à reprendre, coûte que coûte, le cours de leurs compétitions, alors que continue de sévir, à divers degrés de par le monde et à travers notre continent, l’une des pandémies les plus dévastatrices de notre temps », indique la CAF en préambule. « [Une reprise en toute sécurité] ne pourra se produire qu’à un moment où les avantages sanitaires, sociaux et économiques dépasseront les risques liés au COVID-19, tout en maximisant la sécurité des athlètes, du personnel, des supporters et de la société en général. » Consultable sur le site officiel de la Confédération, ce document pourrait aider les nombreux pays encore hésitants à accélérer le processus de décision quant à la reprise (ou l'arrêt définitif) des championnats.