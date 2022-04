L2 (J35) : Le cauchemar pour Nancy, la panne pour Ajaccio

#ASNLQRM Une infinie tristesse !

Suite aux fumigènes envoyés par les supporters, la rencontre a été définitivement arrêtée à la 40ème minute. L’#ASNL évoluera en National la saison prochaine.

💡 @NANCOMCY1, partenaire du score

➡ https://t.co/Nw3Ldm1IKn pic.twitter.com/oiwQAntyoz

— AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) April 22, 2022

Fin de série pour Ajaccio

Les supporters de Nancy avaient organisé une marche funèbre deux heures avant le coup d'envoi vendredi soir, ils ont eux-mêmes enterré leur club lors de la réception de Quevilly-Rouen. Le symbole est fort et vient mettre en avant la saison en enfer des Lorrains,. L'officialisation devrait avoir lieu lors des prochaines heures et on voit mal comment le dernier du classement pourrait ne pas avoir match perdu sur tapis vert après les incidents du soir.Menée 3-0 dès la 34e minute, après ds buts de Stéphane Lambese (13e), Cheikh Sabaly (18e) et Duckens Nazon (34e), la troupe d'Albert Cartier n'aura pas eu l'occasion de sauver l'honneur. Ou de faire pire., la deuxième scellant probablement le sort de ce match (40e). Une défaite administrative 3-0 et une descente à l'échelon inférieur semblent désormais inévitables. Le compte twitter officiel de l'ASNL parlait d'ailleurs au présent, vendredi soir, en affirmant que le club "évoluera en National la saison prochaine."A l'opposé du classement, l'AC Ajaccio (2e) pouvait mettre la pression sur Auxerre (3e) et consolider sa place de dauphin de Toulouse à l'occasion de son déplacement à Valenciennes. Après cinq victoires consécutives en championnat, la troupe d'Olivier Pantaloni a finalement échoué contre celle de Christophe Delmotte (0-0),, en cas de victoire à Caen (coup d'envoi à 15 heures).Dans les autres rencontres de la soirée,, battu sur la pelouse de Bastia (2-1). Si les Corses ont probablement assuré dans leur survie dans l'antichambre de l'élite avec ce succès, Rodez s'est, à l'inverse, mis en grande difficulté au même moment, en chutant à Nîmes (3-2). Si la victoire sur tapis vert de Quevilly-Rouen est validée, les Ruthénois glisseront au 18e rang, trois points derrière les bourreaux de Nancy. Finalement, le match en Lorraine aura peut-être fait des heureux...