Kylian Mbappé va devenir le footballeur le mieux payé du monde

L'attaquant français, champion du monde en 2018 avec les Bleus, devrait émarger à 128 millions de dollars (131,1 M€), avant impôts et frais d'agents. Un record pour ce sport, selon le média spécialisé.

Pour la première fois depuis 2014, ce ne sont ni l'Argentin Lionel Messi, coéquipier de Mbappé au PSG et deuxième de cette liste avec 120 millions de dollars (122,9 M€), ni l'éternel rival de ce dernier, le Portugais Cristiano Ronaldo (Manchester United), troisième avec 100 millions (102,42 M€), qui trônent parmi les footballeurs les plus riches. Les deux superstars étaient déjà trentenaires lorsqu'ils ont chacun franchi la barre des 100 millions de dollars de revenus annuels, pour la première fois en 2018. Mbappé, lui, y parvient largement, à seulement 23 ans. Ce trio de tête concentre à lui seul plus de la moitié du total record de 652 millions de dollars (667,77 M EUR) de revenus, regroupant les dix plus gros salaires du football mondial. L'an passé, le Top 10 cumulait 585 millions de dollars (599,15 M EUR). L'augmentation s'établit à 11%.

Mbappé, qui a décidé en mai de prolonger au PSG jusqu'en 2025 (la dernière saison est optionnelle), après avoir songé partir au Real Madrid, percevra au cours de l'exercice actuel 2022/2023 environ 110 millions de dollars (112,66 M EUR) entre son salaire et une partie de sa prime à la signature, estime Forbes, citant des experts du secteur.

Haaland s'immisce

Ce montant s'ajoute aux 18 millions de dollars (18,44 M€) de revenus en dehors du terrain, avec ses différents partenariats (Nike, Dior, Hublot, Oakley, Panini, le jeu vidéo FIFA). Il a en outre créé une société de production, Zebra Valley, et a investi dans le domaine des "NFT" ("jeton non fongible", qui associent à un objet numérique un certificat d'authenticité infalsifiable, garantissant à son seul détenteur la propriété officielle). À titre de comparaison, le Français est, sur ces terrains annexes du sponsoring, encore loin des revenus de Ronaldo (60 millions de dollars) et de Messi (55). Mais sa popularité déjà immense devrait lui permettre de combler cet écart. Et son influence est telle qu'il a fait plier la Fédération française, pour renégocier les termes de la convention régissant l'exploitation du droit à l'image des joueurs de l'équipe de France.

Le joueur avait lui-même expliqué qu'il voulait "un droit de regard sur (son) nom et ce à quoi il est associé", assurant vouloir "gérer" sa carrière "comme (il) l'entend, avec (ses) valeurs". Un phénomène ne pouvant en cacher un autre, le talentueux norvégien de Manchester City, Erling Haaland, 22 ans, s'est immiscé à la 6e place du classement, avec un salaire, primes incluses, de 35 millions de dollars (35,85 M€), auxquels s'ajoutent 4 millions (4,1 M€) issus de contrats de sponsoring. Avec Mbappé, ils sont les seuls joueurs de moins de 30 ans à figurer sur la liste actuelle, annonçant son rajeunissement inéluctable dans les années à venir.