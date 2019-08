Krasnodar: Opération réussie pour Cabella

L'aventure de Rémy Cabella en Russie, débutée cet été, a très mal commencé. Le milieu de terrain offensif arrivé de l'AS Saint-Etienne s'est en effet gravement blessé à un genou la semaine passée, à l'occasion du barrage aller de Ligue des champions entre son équipe, Krasnodar, et l'Olympiakos de Mathieu Valbuena.

L'ancien Stéphanois ou Marseillais, formé à Montpellier, a subi une intervention chirurgicale qui s'est bien déroulée. "L’opération s’est bien passée, grâce à Dieu. Maintenant; à moi de redevenir plus fort. Je remercie encore tout le monde pour vos messages, et d’avoir pris de mes nouvelles, ça me touche beaucoup", a écrit l'international tricolore sur les réseaux sociaux.