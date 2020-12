Klopp nommé entraîneur de l'année devant Flick et Bielsa

Son regard traduisait sa surprise à l'annonce des résultats : Jürgen Klopp a été élu entraîneur de l'année 2020, ce jeudi, à l'occasion de la cérémonie du trophée FIFA The Best. Le technicien allemand devance Marcelo Bielsa et Hansi Flick, deux autres entraîneurs de club. En menant Liverpool à un titre de champion d'Angleterre que le club de la Mersey attendait depuis 30 ans, Jürgen Klopp a renforcé son statut de référence mondiale parmi les coachs, un an après avoir conduit les Reds sur le toit de l'Europe.

Hansi Flick, qui a pris les commandes du Bayern Munich en cours de saison, pouvait légitimement espérer cette distinction mais les sacres du club allemand en Ligue des Champions et en Bundesliga n'ont pas suffi. Enfin, Marcelo Bielsa, charismatique et unique pour sa méthodologie si spécifique, a été nommé dans les 3 finalistes après avoir permis à Leeds United, place forte du football anglais, de remonter en Premier League avec un jeu attractif.