Karim Benzema : "Je rêve de gagner le Ballon d'Or"

"Depuis petit, je rêve de gagner le Ballon d'Or, c'est le rêve de tous les footballeurs", a affirmé Benzema, au lendemain de la publication de la liste des 30 nominés susceptibles de recevoir la prestigieuse récompense, dont le Français fait partie. "Bien sûr, je vais faire tout mon possible et je vais travailler au maximum pour avoir ce grand trophée, afin, je l'espère, de le remporter un jour et réaliser ce rêve que j'ai depuis que je suis enfant", a insisté celui qui s'apprête à affronter l'Espagne dimanche (20h45) en finale de la Ligue des nations.

Meilleur buteur du championnat espagnol avec neuf réalisations en huit matches, Benzema a davantage pris la lumière depuis le départ de la superstar Cristiano Ronaldo en 2018. "Le plus important, c'est que les gens profitent de mon football et sentent que je suis heureux et très fier", a estimé "KB9", rappelant qu"'il y a des attaquants aujourd'hui qui sont plus efficaces après leurs 30 ans, qui gardent une excellente forme et qui peuvent encore beaucoup marquer en plus d'apporter dans le jeu de leur équipe".

Des éloges pour Mbappé

"Le football d'aujourd'hui le permet", ajoute l'avant-centre de 33 ans, qui est devenu le capitaine des Merengues. Avant le match très attendu entre les Bleus et la Roja, Benzema se dit "sûr que ce sera une grande finale. L'Espagne a une équipe très jeune mais avec beaucoup de talent et j'espère qu'on verra un beau match, disputé, qui rendra heureux les gens, parce que c'est ce que nous, les joueurs, voulons", déclare-t-il au quotidien As.

Interrogé par son coéquipier en sélection Kylian Mbappé, que les rumeurs envoient au Real Madrid à l'issue de son contrat avec le Paris SG en juin 2022, Benzema est élogieux: "C'est un jeune joueur avec beaucoup de qualité. Mbappé est un phénomène par son jeu et par son âge." "Je prends beaucoup de plaisir en jouant avec lui, et aussi avec Griezmann, qui se déplace très bien dans les petits espaces", ajoute le natif de Bron.