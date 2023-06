Jupiler Pro League : L'ancien président de Nice, Gauthier Ganaye reprend du service en Belgique

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Le propriétaire du RWD Molenbeek mais également de l’OL, John Textor a trouvé son nouvel homme fort pour le nouveau promu de Jupiler Pro League en la personne de Gauthier Ganaye. L’ancien président de l’OGC Nice mais également de l’AS Nancy Lorraine, tout juste relégué en National 2, a été nommé directeur général du RWDM.

"Je ne prends pas mes décisions sur la base du scepticisme ambiant"

« Je l'ai connu et apprécié au travers de plusieurs personnes appartenant à d'autres clubs et en qui je crois. Il sait comment diriger un club et il a travaillé pour un groupe multipropriétaire qui fonctionne différemment de nous (Eagle Football) et dans un contexte de maintien. Il a beaucoup d'expérience en Angleterre (Barnsley) et en Belgique (Ostende). Il sait comment fonctionne le recrutement et détecter des joueurs. Je ne prends pas mes décisions sur la base du scepticisme ambiant. Il a du talent et des compétences », a lancé John Textor vantant les qualités de son nouveau directeur général en conférence de presse ce vendredi.