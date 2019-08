Junior Agogo meurt à 40 ans

L’attaquant anglo-ghanéen Manuel Junior Agogo est décédé mercredi des suites d'une malade, à l’âge de 40 ans.

Natif d’Accra, il a grandi en Angleterre et a débuté à Sheffield Wednesday, avant de jouer en MLS puis d’évoluer en divisions inférieures anglaises, notamment à Bristol (2003-2006) et Nottingham Forest (2006-2008).

Avec les Black Stars de Michael Essien, il a atteint les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations 2008, en marquant le but de la victoire en quarts contre le Nigeria.

Rest in peace, Junior ❤️

#NFFC are saddened to learn that former striker Junior Agogo has passed away.



The thoughts of everyone at the club are with Junior’s family and friends at this sad time. pic.twitter.com/0t8wlpnEW1