Joueur UEFA: Mané, le grand oublié ?

Formidable dauphin de Manchester City en Premier League et vainqueur flamboyant de la Ligue des champions contre Tottenham (2-0), Liverpool est représenté par Virigl van Dijk pour le trophée de Joueur UEFA de la saison. Le colossal défenseur central néerlandais accompagne ainsi les deux superstars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sur un podium qui fait néanmoins jaser ici et là et surtout en Afrique, où l’absence de Sadio Mané est déplorée.

"Ce n’est pas normal du tout, Sadio devrait être ne serait-ce que dans les trois premiers. C’est anormal, c’est écœurant !, a ainsi lancé El-Hadji Diouf, l’ancienne idole des Lions de la Teranga au sujet de son compatriote sénégalais, à wiwsport TV. J’espère que Sadio ne sera pas down, que ça ne va pas le toucher moralement. Aujourd’hui, il doit être professionnel et dire qu’il reviendra l’année prochaine et qu’il sera plus fort".

Sadio Mané a effectivement réalisé une saison énorme avec les Reds (26 buts en 50 matches), en étant aussi déterminant dans le secteur offensif que son compère Mohamed Salah (27 bust en 52 matches), mais il n'a pas reçu assez de votes auprès du jury composé par l'UEFA. C’est un panel de 80 entraîneurs de clubs ayant participé à la Ligue des champions et à la Ligue Europa ainsi que 55 journalistes qui a voté pour cette distinction individuelle.

Le trophée sera remis le 29 août, à Monaco, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, et Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont d'ailleurs toutes leurs chances. "La Pulga" a de nouveau dépassé la barre des 50 buts (51 en 50 matches), en remportant la Liga avec le Barça, alors que son rival portugais s’est "contenté" de 28 réalisations en 43 sorties avec la Juventus mais a soulevé la Ligue des nations avec sa sélection.