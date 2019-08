Joueur UEFA de l'année: Messi, Ronaldo et Van Dijk en lice

Remis le 29 août, à Monaco, en marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, le trophée du Joueur UEFA de l'année pourrait revenir à Virgil Van Dijk, le roc des Reds de Liverpool, vainqueurs de la dernière C1.

L'ex-défenseur le plus cher de l'histoire (battu depuis par Harry Maguire à Man Utd) postule pour cette distinction, au même titre que les 2 stars absolues, Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Les 3 prétendants ont été désignés par un panel composé à la fois de 80 entraîneurs de clubs ayant participé à la Ligue des champions et à la Ligue Europa, ainsi que de 55 journalistes.

En ce qui concerne le titre chez les femmes, c'est simple : 3 joueuses de l'Olympique lyonnais, lauréat de la Ligue des champions, trustent la liste des nommées avec l'Anglaise Lucy Bronze, la Norvégienne Ada Hegerberg et la Française Amandine Henry.