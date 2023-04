James Rodriguez quitte l’Olympiacos !

L’aventure prend déjà fin entre James Rodriguez et l’Olympiacos. Sur les réseaux sociaux, le club grec a annoncé le départ de l’international colombien. L’ancien joueur du Real Madrid était arrivé cet été en provenance d’Al-Rayyan au Qatar et avait disputé 23 matchs sous les couleurs de sa nouvelle équipe, inscrivant cinq buts et délivrant six passes décisives. Aucune précision n’est apportée par le club quant au motif de cette séparation, en pleine saison.

L’Olympiacos résilie son contrat

« L'Olympiacos et James Rodriguez ont décidé de mettre fin à leur coopération. James fera toujours partie de notre club et sera un membre de la famille 'rouge et blanc'. Nous tenons à le remercier pour ses services et nous lui souhaitons beaucoup de succès à l'avenir. »