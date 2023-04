« J’ai un feeling qu’on peut vivre quelque chose de fabuleux ensemble » confie Renard après le succès des Bleues !

Hervé Renard réussit ses débuts. Pour son premier match sur le banc de l’Equipe de France féminine, l’ancien sélectionneur du Maroc a goûté à la victoire, contre la Colombie (5-2). Pourtant, le succès fut long à ce dessiner, les Sud-Américaines menant de deux buts à la pause avant que les Bleues ne réagissent au retour des vestiaires. Au micro de W9, Hervé Renard a salué ce sursaut d’orgueil : « « Il va falloir remédier à ça, surtout au plus haut niveau. Le football, ce n’est pas toujours facile, c’est bien de réagir collectivement. On l’a dit à la mi-temps, on a été plus conquérantes au milieu de terrain, on est passées sur les côtés. Delphine Cascarino a fait la différence sur son côté, c’était bien aussi dès que Sakina Karchaoui est rentrée sur ce côté gauche, beaucoup de percussion. »

Renard salue Le Sommer

Cette rencontre a également marqué le retour d’Eugénie Le Sommer avec la sélection, près de deux ans après. Pour ses retrouvailles, la buteuse de l’Olympique Lyonnais s’est offerte un doublé, pour le plus grand plaisir de Hervé Renard : « c’est une fille attachante, intelligente. Elle sait quel sera son rôle. Il y a des absentes, Kadi Diani et d’autres. La concurrence sera forte, mais elle aura son rôle à jouer, aujourd’hui elle l’a rempli parfaitement. J’ai un feeling qu’on peut vivre quelque chose de fabuleux ensemble. On verra si mon feeling est bon ou pas. »