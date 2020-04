Jackson Muleka (TP Mazembe), confiné avec le sourire

Comme une importante proportion d'habitants de la planète, les footballeurs n'échappent pas aux impératifs du confinement. C'est le cas des joueurs du TP Mazembe et de leur attaquant vedette Jackson Muleka. Le serial buteur garde néanmoins le sourire. "En ce moment, les adversaires d’hier doivent se serrer les coudes, a déclaré l'international congolais. Il faut garder nos distances, sans perdre de vue notre objectif. Nous pouvons faire preuve de solidarité en étant actif, ce qui signifie suivre les conseils de l’OMS."

#PendantCeTemps 📽 - Confiné avec ses frères à Lubumbashi, la pépite congolaise Jackson Muleka 🇨🇩 se maintient en forme dans la bonne humeur 🕺🏿 💬 « On a le temps de rigoler, de jouer (...) Ces moments nous permettent aussi de donner notre temps au Seigneur » 🙏🏿@TPMazembe pic.twitter.com/RsYN9f2hV8 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 3, 2020

Un message positif qui s'inscrit dans le cadre de la campagne #BeActive, à l'initiative conjointe de la FIFA, de l'ONU et donc de l'OMS. Démarrée avec le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool et Manchester United, elle invite les fans de football à mettre de côté leurs rivalités et à se rassembler pour vaincre le coronavirus. D'autres clubs, parmi lesquels River Plate, l'Olympique de Marseille, Flamengo, l'AS Vita Club et donc le TP Mazembe viennent de rejoindre l'initiative.