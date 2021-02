Italie : Le fils de Drogba arrive en D4 italienne

✔️ Isaac Drogba arriva a titolo definitivo

Sur les traces de son père

Formé à Chelsea, Isaac Drogba est ensuite revenu en France, chez les U19 puis dans l'équipe réserve de l'En Avant Guingamp. Âgé de 20 ans, l'attaquant franco-ivoirien n'a jamais réussi à passer chez les pros. Désormais, c'est en Italie qu'il évoluera. En effet, le fils de Didier Drogba vient de s'engager avec Folgore Carates, une équipe de Serie D située au nord de Milan. C'est via ses réseaux sociaux que le club a annoncé l'arrivée d'Isaac Drogba, sans donner plus de précisions.Premier point commun des deux hommes, leur poste d'attaquant. Tel père, tel fils. Il est facile d'imaginer qu'Isaac Drogba va suivre les traces de son père, qui a eu des débuts loin d'être révélateurs. Didier Drogba est passé professionnel à l'âge de 21 ans, il évoluait alors au Mans. Il est lui aussi passé par Guingamp, en 2002, pour un montant de 100 000 euros. Ce n'est qu'à l'âge de 24 ans qu'il commence à attirer les regards. L'Olympique de Marseille finit par le recruter et petit à petit, l'Ivoirien montre son talent.Aujourd'hui, il est considéré comme une vraie légende du ballon rond. Il a notamment été plusieurs fois champion d'Angleterre avec Chelsea, avec qui il a également remporté une Ligue des Champions lors de la saison 2011-2012. Sur le plan individuel, Didier Drogba est arrivé quatrième au Ballon d'Or en 2007. Il a reçu de nombreuses récompenses, notamment pour ses buts. Lors de la saison 2003-2004 par exemple, avec Marseille, il reçoit le Trophée UNFP du plus beau but de la saison. Il a également battu des records puisqu'il est devenu le premier Ivoirien de l'histoire à marquer en phase finale de la Coupe du Monde. Isaac Drogba devrait débuter avec Folgore Carates dimanche contre le Borgosesia Calcio, dans le cadre de la 20ème journée de Serie D.